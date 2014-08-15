焦点：印度总理莫迪抨击政府内部争斗 承诺整顿官僚主义

路透新德里8月15日（记者 Sanjeev Miglani/John Chalmers） - 印度总理莫迪周五对他上任后发现的政府内部争斗现象表示担心，并承诺将整顿官僚主义。

莫迪在独立日发表的讲话中强调必须加强管理，但未宣布重大的市场改革举措。而许多当初将他推上总理宝座的选民，正翘首企盼市场改革。

批评人士称，莫迪洋洋洒洒的讲话并未真正履行他当时竞选时的承诺。

但莫迪宣布了一项旨在帮助印度穷人享受金融服务的举措，有五分之二的印度人没有银行账户，需要借钱时往往只能任凭债主索取高利率。

他还表示将解散印度计划委员会，计委是50多年前印度试图模仿苏联经济模式时成立的机构。

莫迪抨击了印度政府内部混乱现象。

莫迪说：“我看到，明明是一个政府内，却仿佛有数十个政府存在。就好像各自有自己的领地。”这触及到许多印度人民非常关切的问题，印度人民对该国官僚主义和贪腐现象深恶痛绝。

莫迪说：“政府不是一个拼凑而成的实体，而是个有机实体。我已试图打破这些壁垒。”

外界认为前任印度政府缺乏效率、未能推行改革，政府各部门各自为营。

莫迪的许多支持者感到失望的是，迄今莫迪并未削减食品援助和其他成本高昂的福利计划、把资金转而投入更有效的减贫措施。但经济学家指出，现在就期待重大举措，还为时过早。

YES银行首席经济学家Shubhada Rao说：“我们还是把预期调整到现实一点、可接受的水平吧。头三年，主要还是纠正修复阶段。到了那个时候，经济才有腾飞的可能。在完成修复前，宣布重大举措也是徒然。”

莫迪表示需要加强印度制造业，并多次呼吁投资者“来印度生产吧”。

他还谈到了针对女性的暴力事件，称印度强奸和性骚扰的现象猖獗，让他深感羞愧。他说，虽然法律要发挥作用，但印度社会也必须尽量教养好儿子们。

他说：“毕竟，实施强奸的总是某个人家的儿子。作为父母，我们问没问过儿子去了哪里？我们要承担把走错路的儿子带回正路的责任。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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