背景资料：印度的主要政治风险

资料图片 印度士兵在1月于新德里举行的演习期间在夕阳时分向国旗敬礼。 REUTERS/Parivartan Sharma

路透新德里6月12日电(记者 Frank Jack Daniel)---受欧债危机蔓延和国内政策无力的影响，2012年第一季度，印度经济增速降至九年来的最低点。同时，印度联合政府因丑闻和执政夥伴的背弃而面临巨大压力。

一些经济学家警告称，除非印度政府能采取行动扭转经济下行局面，否则可能危及印度当前主权评级。

辛格的第二轮总理任期在2014年大选前提前终止的风险很低，但也不能完全排除这种可能。

以下是印度主要政治风险的汇总：

**政策无力**

在经历了接二连三的危机後，经济学家将印度国内生产总值(GDP)增长大幅放缓归咎於辛格政府的政策效力不足以及未能通过重大改革维持经济增长。印度今年第一季度GDP增速放缓至5.3%，远低於去年同期的9.2%。

自辛格2009年获得连任以来，国大党领导的印度政府便没有采取进一步推动经济自由化的重大政策行动。

相反，看似毫无止境的腐败丑闻以及对执政盟友对部分法案的阻挠令辛格政府无所作为。

印度国大党领导人索尼娅·甘地(Sonia Gandhi)的儿子拉胡尔·甘地(Rahul Gandhi)在3月几个关键邦选举中未能实现带领国大党卷土重来的诺言，为他能否成为下任总理画增添了疑问。

该党在北方邦选举中的失败缩窄了辛格重新推进改革、扭转经济增长放缓趋势的余地。

外界对辛格的不佳表现日益不满，印度媒体甚至有传言称，辛格的总理任期恐怕坚持不到2014年。

政府高级顾问公开呼吁领导人在7月议会选定总统和当年稍晚的主要地方邦选举之间推进不受政治对手欢迎的改革。

看点：

--反对辛格和国大党的抗议，以及试图在国会通过法律的进展情况。

--经济数据，特别是任何有关GDP增长进一步放缓的迹象，这都将令辛格政府面临更大的压力。

**改革失败**

投资者称，印度政府的当务之急应该是削减对燃料、化肥和食品的补贴，以修复印度的财政信誉，处理监管的不确定性并降低企业经营的高成本。

印度国有石油企业5月份表示，他们将把汽油价格提高约11%，这也是六个月来首次提价。全球油价高企和卢比暴跌令印度石油企业蒙受损失。

印度正竭力遏制财政赤字。印度2011/12财年的财政赤字扩大至5.097万亿卢比(908.6亿美元)，相当於GDP的5.76%。

印度5月份宣布了一系列紧缩政策，包括削减本财年10%的非计划性开支，但分析人士认为其力度远远不够，对印度整体开支不太可能形成太大影响。

看点：

--印度央行6月18日的季中政策回顾。一名央行官员6月初表示，因核心通胀温和以及国际油价回落，印度央行有削减政策利率的空间。

--关於收回或推进补贴改革的更多举动以及民众对此的反应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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