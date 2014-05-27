焦点：印度新总理莫迪宣誓就职，称将书写“光辉未来”

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里5月26日 - 印度新任总理莫迪（Narendra Modi）周一宣誓就职，总统慕克吉主持仪式。

就职仪式通过电视直播，63岁的莫迪率内阁成员在总统府广场宣誓就职。

莫迪领导的印度人民党在议会选举中以压倒性优势取胜，这也许意味着他在推进经济改革方面大有可为，印度的经济改革早在20多年前就已开始，但近年来停滞不前。

许多支持者将他视作印度的里根或撒切尔夫人，有外国媒体编辑称他可能成为“印度的邓小平”，邓小平被誉为“中国改革开放的总设计师”。

莫迪称：“我们将一起书写印度的光辉未来。让我们一起梦想一个强大的、发达的、包容的印度，积极与国际社会合作，促进世界和平和发展。”

莫迪邀请了南亚各国领导人出席其就职典礼，其中包括巴基斯坦总理谢里夫，这在印巴双边关系中颇为罕见。

美国政府在2005年曾以人权问题为由，拒绝向莫迪发放签证。但美国现总统奥巴马已邀请莫迪访问白宫。

莫迪宣布将精简内阁，着手加强管理集中化，以打破拖累经济增长的决策瓶颈。

他表示，将任命掌管多个部门的“超级部长”，但他尚未公布内阁的职位分配。

有消息人士称，贾特里（Arun Jaitley）将同时出任财政部长和国防部长。

谢里夫称，巴印两国关系迎来翻开新篇章的机遇。他称，两国应该共同努力，消除该地区的不稳定性。

他对印度新闻网NDTV说：“我们应该消除对彼此的恐惧、猜忌和疑虑。”

人民党向来主张对巴基斯坦采取强硬立场，而莫迪亦被视作国家安全问题上的强硬派人物。

因此，莫迪决定邀请谢里夫出席其就职仪式并进行双边磋商，令外界大感意外，亦令外界寄望两国关系改善。（完）