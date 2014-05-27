《综述》印度新政府走马上任，为投资人捎来希望

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
**精简内阁**
因促使家乡古吉拉特邦(Gujarat)走上高速增长道路，莫迪收获了经济现代化者的美名。他已经采取措施精简内阁，加强政府管理的中央集权体制。
他让一个部长掌管几个政府部门，旨在打破决策瓶颈。外界普遍责备这种瓶颈拖累了经济成长。莫迪领导的新内阁由45位部长组成，少于上届政府的71位。
许多支持者将他视作印度的里根或撒切尔夫人，有外国媒体编辑称他可能成为“印度的邓小平”，邓小平被誉为“中国改革开放的总设计师”。
“我可以肯定，这种政治变革本身会向国际社会和国内投资者发出强烈的信号，”杰特利说，“我认为未来几个月通过加快决策进程，我们能强化这一点。”
人民党党魁Rajnath Singh被任命为内政部长，负责确保内部稳定，并安抚宗教少数群体的焦虑情绪。
莫迪任命Sushma Swaraj为外交部长。Swaraj是人民党的资深议员，过去曾领导卫生部，在党内被认为是温和派。(完)
(审校 王冠中/李爽)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。