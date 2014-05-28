莫迪展强硬姿态 称巴基斯坦须阻止境内激进分子袭击印度

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里5月27日（记者 Sanjeev Miglani/Shyamantha Asokan） - 印度总理莫迪宣誓就职后首日便对巴基斯坦展现强硬姿态，称巴基斯坦必须防止其境内激进分子袭击印度。
印巴双方均称，莫迪与巴基斯坦总理谢里夫进行了热忱的会谈，同意将努力重启两国和谈。
他们并同意寻求贸易关系正常化。63岁的莫迪邀请谢里夫和其他南亚领导人出席了他的就职仪式，这在印巴两国关系中颇为罕见。外界认为，这表明莫迪急切想要在国际舞台扮演重要角色。
莫迪与谢里夫周二举行了会谈，印度方面称莫迪强调了对恐怖主义的关切。
印度外交秘书辛格（Sujatha Singh）在新闻发布会上说：“（印度方面）传达出了这样的讯息，即巴基斯坦必须遵守承诺，防止其领土及其控制的领土被用于进行针对印度的恐怖活动。”
谢里夫作出温和回应，称双方会面是“两国关系翻开新篇章”的历史机遇。但他否认关于巴基斯坦是激进分子对印度袭击的“发射台”的说法。
他说：“我们将努力变对抗为合作，互相指责只会适得其反。”（完）
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