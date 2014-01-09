印度德里新任首席部长向VIP文化开火

路透新德里1月8日(记者 Alistair Scrutton) -多年来，印度高官多居住在首都新德里殖民时代留存下来的最豪华别墅中，出行往往由持枪的警察和闪着红灯、警笛鸣响的汽车开道。

但印度官员又都喜欢身穿棉质外套和裤子，希望这身打扮能让人将他们与印度“圣雄”甘地联系起来。

现如今，德里首都辖区新任首席部长科基瓦尔(Arvind Kejriwal)上任了，他向这些官员地位的象征发起攻击。科基瓦尔是一名反腐败运动领袖，此前曾是一名税务官。

不要保镖、将他的安全交到“上帝”手中、身穿涤纶衬衫等等，科基瓦尔拒绝了这些只有德里的法官、公务员和政治家等极少数人才可享受到的特权。

他对当地媒体表示：“当上帝作出决定，没人可以拯救你，无论配备多少保镖。”

一些政治家开始效仿科基瓦尔的言行，但批评人士称，放弃这些特权很快就会起到适得其反的作用，因为印度的特权观念根深蒂固。这几乎成了媒体的偏执所在，报道科基瓦尔的媒体时刻在找寻他的失误。

就在当选后，科基瓦尔拒绝搬入为首都辖区新任首席部长准备的别墅。连就职典礼他都是乘坐地铁出席的。

但媒体对于他接受有五间房间的地面公寓口诛笔伐，因为这一规格在德里已属相当豪华。他手下的部长也因接受豪华公车而备受指责。

尽管印度“国父”甘地一向以节俭着称，但印度的VIP（重要人物）特权文化十分兴盛。官员在机场排队是闻所未闻，在机场一个个接受安检被认为是对官员的侮辱。

正是印度VIP特权的扩张引发了2011年的反腐败抗议，也由此诞生了科基瓦尔创立的Aam Aadmi党(AAP党，Aam Aadmi意思是“普通人”)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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