政治阻力使印度零售业开放计划搁浅

路透新德里12月7日电（记者 Manoj Kumar）---因面临强大政治阻力，印度政府已暂停向沃尔玛(WMT.N)等外国企业开放该国零售业的计划。印度零售业规模达4,500亿美元，开放这一行业是该国政府近年来推行的最激进改革之一。

眼下印度经济增长放缓、国内投资下降，开放零售业计划宣布不到两周就遭搁浅，令总理辛格的经济改革计划再遭重挫。

印度国大党的盟友和反对党均表示，开放零售业将导致国内数百万小商户大规模失业，因而举行抗议令议会停摆两周，导致像提高穷人食品补贴等重要法案的推出也陷入停滞。

这一计划的搁浅进一步加强外界的观点，即印度在新兴市场中行动迟缓，正逐渐失去其经济影响力，使中国和巴西等其他金砖国家受益。

印度智库RPG Foundation主席D.H. Pai Panandiker称："政府失去了形象和信誉。"

"商界感到很受挫，事实上，许多公司现金充裕，但却不想投资。政府决策程序几乎停滞，这是关键问题。"

若零售业开放计划获通过，外资企业将可以在印度合资超市企业中持股达51%。印度政府未透露这一计划将搁浅多久。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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