调查：印度经济增速料维持稳固 年底前可能只再降息一次

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透班加罗尔7月21日 - 一项路透调查显示，若印度结构性改革计划获得通过，印度经济在本财年剩余时间料将维持稳固增速，而通胀率略高于目标，料将使印度央行今年只会再降息一次。
过去一周进行的路透调查显示，逾30名分析师预计印度在截至2017年3月的财年增长7.8%，为大型经济体中最快。
尽管英国公投脱欧后，引发全球经济疑虑，但最新调查的多数看法大致与前三次季度调查相同。
路透调查分析师对印度经济成长率的预测，亦略高于国际货币基金组织(IMF)。IMF的最新预测是7.4%。
“印度已经维持在一个适宜的前进速度。成长率看起来很不错，即使一般民众的感觉未必相符，”印度汇丰首席经济学家Pranjul Bhandari指出。
“幸好全球经济的风风雨雨对印度本地的影响相对不大。如果加快改革，将会有帮助。”
印度政府承诺的主要经济改革措施之一是商品及服务税法案，预计国会本会期将通过。
如果这项法案完成立法，预计将使印度经济成长率提高多达两个百分点。
另一方面，印度本财年通胀率料平均为5.4%，略高于4月调查时的预估值。印度上月通胀率升至5.77%。
印度央行的通胀率目标是2017年3月底时在5%，因此，如果实际数字符合调查预测，则印度央行今年将没有什么空间可以降息超过一次。
自2015年年初以来，印度央行已将指标回购利率调降150个基点，降至五年低位6.5%。分析师预测，印度央行8月会议将维持政策不变，但10月-12月当季料降息一次，降幅25个基点。
调查预测，印度央行之后将按兵不动，至少持续至2017财年第三季末。(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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