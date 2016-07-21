调查：印度经济增速料维持稳固 年底前可能只再降息一次

路透班加罗尔7月21日 - 一项路透调查显示，若印度结构性改革计划获得通过，印度经济在本财年剩余时间料将维持稳固增速，而通胀率略高于目标，料将使印度央行今年只会再降息一次。

过去一周进行的路透调查显示，逾30名分析师预计印度在截至2017年3月的财年增长7.8%，为大型经济体中最快。

尽管英国公投脱欧后，引发全球经济疑虑，但最新调查的多数看法大致与前三次季度调查相同。

路透调查分析师对印度经济成长率的预测，亦略高于国际货币基金组织(IMF)。IMF的最新预测是7.4%。

“印度已经维持在一个适宜的前进速度。成长率看起来很不错，即使一般民众的感觉未必相符，”印度汇丰首席经济学家Pranjul Bhandari指出。

“幸好全球经济的风风雨雨对印度本地的影响相对不大。如果加快改革，将会有帮助。”

印度政府承诺的主要经济改革措施之一是商品及服务税法案，预计国会本会期将通过。

如果这项法案完成立法，预计将使印度经济成长率提高多达两个百分点。

另一方面，印度本财年通胀率料平均为5.4%，略高于4月调查时的预估值。印度上月通胀率升至5.77%。

印度央行的通胀率目标是2017年3月底时在5%，因此，如果实际数字符合调查预测，则印度央行今年将没有什么空间可以降息超过一次。

自2015年年初以来，印度央行已将指标回购利率调降150个基点，降至五年低位6.5%。分析师预测，印度央行8月会议将维持政策不变，但10月-12月当季料降息一次，降幅25个基点。

调查预测，印度央行之后将按兵不动，至少持续至2017财年第三季末。(完)