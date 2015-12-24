印度将出台措施治理首都空气污染 机动车非重点目标

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透新德里12月24日（记者 Aditya Kalra/Tommy Wilkes） - 两名印度高官称，印度正制定治理首都新德里空气污染的计划，但政府未将车辆作为重点目标。
政府治理计划将要求对焚烧垃圾、建筑扬尘等实施禁令。而一些环保人士认为，这些是相对次要的污染源。
世界卫生组织（WHO）去年称，全球污染最严重的20个城市中有13个在印度，其中新德里污染最严重。
印度政府尚未采取协同行动治理污染之际，法院已采取相关措施，如禁止销售以柴油为燃料的豪华车，并要求对进入新德里的卡车征税。
前述高官称，联邦治理污染计划将于两周内公布。
官员称，根据此项联邦计划，政府将禁止在德里及周边三个邦焚烧垃圾和轮胎，要求建筑工地采取覆盖措施，并清理道路尘土。
官员表示，这些措施基本上是重申之前就有、但很少落实的老规定。
环保维权人士则称，这些措施只是装点门面，无法明显改善空气质量。
专家称，新德里应永久禁止以柴油为燃料的汽车，并采取其他措施减少汽车废气排放。活动人士提出采取征收停车税以及每年对所有车辆加征税等措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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