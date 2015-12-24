印度将出台措施治理首都空气污染 机动车非重点目标

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月24日（记者 Aditya Kalra/Tommy Wilkes） - 两名印度高官称，印度正制定治理首都新德里空气污染的计划，但政府未将车辆作为重点目标。
政府治理计划将要求对焚烧垃圾、建筑扬尘等实施禁令。而一些环保人士认为，这些是相对次要的污染源。
世界卫生组织（WHO）去年称，全球污染最严重的20个城市中有13个在印度，其中新德里污染最严重。
印度政府尚未采取协同行动治理污染之际，法院已采取相关措施，如禁止销售以柴油为燃料的豪华车，并要求对进入新德里的卡车征税。
前述高官称，联邦治理污染计划将于两周内公布。
官员称，根据此项联邦计划，政府将禁止在德里及周边三个邦焚烧垃圾和轮胎，要求建筑工地采取覆盖措施，并清理道路尘土。
官员表示，这些措施基本上是重申之前就有、但很少落实的老规定。
环保维权人士则称，这些措施只是装点门面，无法明显改善空气质量。
专家称，新德里应永久禁止以柴油为燃料的汽车，并采取其他措施减少汽车废气排放。活动人士提出采取征收停车税以及每年对所有车辆加征税等措施。（完）
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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