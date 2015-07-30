联合国称印度将于2022年成为全球第一人口大国

联合国周三称，印度将在不到十年的时间里超过中国，成为世界第一人口大国，比先前预测早了六年。联合国预测，人口快速增长的尼日利亚将于2050年左右超越美国，成为世界第三大人口大国。据《世界人口展望》报告，新增人口大多将来自于发展中地区，尤其是非洲。路透