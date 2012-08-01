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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 14:05 BJT

印度大面积停电暴露基础设施缺陷

印度本周连续两天大面积停电，数亿人受到影响，堪称全世界最严重的停电事故之一。此次停电覆盖新德里在内的北部和东部许多地区，停电地区人口占全国人口一半。印度电力部长将此次事故归咎於一些邦超额用电致电网超负荷，但北方邦能源负责人则将事故归咎於输电线路陈旧过时。

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