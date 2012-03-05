印度或对进口电力设备课税 国内生产商因此获利

路透孟买3月2日电（记者 Ketan Bondre）---印度电力设备生产商因预期需求大幅增加，纷纷扩大产能，结果看到的却是订单枯竭和更加便宜的中国产品涌入。即将到来的印度联邦预算可能对进口电力设备征税，印度电力设备生产商有望受益。

印度电力设备生产商，包括与全球生产商合资的企业，目前必须为产品支付国内税收；而100万千瓦以上的电力项目的设备可以免税进口。

尽管印度严重缺电，但煤和天然气匮乏、政府批准迟缓和发电企业融资瓶颈，导致印度新的发电项目停滞，2011年本土电力设备生产商艰难度日。

两年前，一个政府小组建议对所有进口电力设备徵收14%的关税，但是期待最优合约条件的发电企业提出反对。

本周一个政府小组推迟了对进口电力设备征税的决定。不过考虑到一些部内部的广泛支持，3月16日联邦预算公布时，对进口电力设备征税提议有望获通过。

印度政府高级经济顾问普罗纳布·森（Pronab Sen）周五对路透表示，印度财政部长慕克吉（Pranab Mukherjee）的预算可能给电力设备生产商带来正面消息。“贸易赤字非常高。财政部长肯定会担忧。”

媒体报导，官员讨论的进口税率范围介於14-24%之间。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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