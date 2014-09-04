印度部分地区加强戒备 应对基地组织成立印度半岛分支

路透新德里9月4日（记者 Rupam Jain Nair） - 印度政府高官称，基地组织头目扎瓦希里（Ayman al Zawahri）宣布成立印度半岛分支后，该国周四下令要求部分地区加强戒备。

扎瓦希里在网上发布的视频中宣布成立基地组织印度半岛分支，称该分支将在印度半岛传播伊斯兰教，并在那里“升起圣战旗帜”。

印度一位参加安全简介会的官员称，印度政府认为此事属实，已经对地方政府发出警告。在该安全简介会中，印度内政部长同与会官员讨论了扎瓦希里视频一事。

“（印度）非常严肃地看待此事，”该官员对路透说。“已经发出了警告。”

对于国内伊斯兰武装分子和巴基斯坦反印度组织的袭击活动，印度安全部队通常处于戒备状态。目前尚不清楚该国还会采取什么措施。

印度古吉拉特邦官员S.K. Nanda称：“基地组织发布该视频后，我们加强了戒备。我们将与中央政府密切合作，应对任何对国家的威胁。”

扎瓦希里在视频中称，“基地组织印度半岛分支”的成立，对“缅甸、孟加拉国、阿萨姆、古吉拉特、艾哈迈达巴德和克什米尔的”穆斯林来说是一大喜讯，该分支将拯救该地区的穆斯林，让他们免受不公正待遇和镇压。

艾哈迈达巴德是古吉拉特邦的主要城市。阿萨姆是印度的一个邦，该地区宗教局势紧张，过去两年发生过穆斯林遭屠杀事件。

印度一位警方高官称，古吉拉特邦自2002年发生骚乱以来，包括基地组织在内的武装组织就一直都对该邦很感兴趣。

“由于莫迪现在是总理，他们会对该邦更感兴趣，”这位要求匿名的官员说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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