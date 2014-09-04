印度部分地区加强戒备 应对基地组织成立印度半岛分支

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透新德里9月4日（记者 Rupam Jain Nair） - 印度政府高官称，基地组织头目扎瓦希里（Ayman al Zawahri）宣布成立印度半岛分支后，该国周四下令要求部分地区加强戒备。
扎瓦希里在网上发布的视频中宣布成立基地组织印度半岛分支，称该分支将在印度半岛传播伊斯兰教，并在那里“升起圣战旗帜”。
印度一位参加安全简介会的官员称，印度政府认为此事属实，已经对地方政府发出警告。在该安全简介会中，印度内政部长同与会官员讨论了扎瓦希里视频一事。
“（印度）非常严肃地看待此事，”该官员对路透说。“已经发出了警告。”
对于国内伊斯兰武装分子和巴基斯坦反印度组织的袭击活动，印度安全部队通常处于戒备状态。目前尚不清楚该国还会采取什么措施。
印度古吉拉特邦官员S.K. Nanda称：“基地组织发布该视频后，我们加强了戒备。我们将与中央政府密切合作，应对任何对国家的威胁。”
扎瓦希里在视频中称，“基地组织印度半岛分支”的成立，对“缅甸、孟加拉国、阿萨姆、古吉拉特、艾哈迈达巴德和克什米尔的”穆斯林来说是一大喜讯，该分支将拯救该地区的穆斯林，让他们免受不公正待遇和镇压。
艾哈迈达巴德是古吉拉特邦的主要城市。阿萨姆是印度的一个邦，该地区宗教局势紧张，过去两年发生过穆斯林遭屠杀事件。
印度一位警方高官称，古吉拉特邦自2002年发生骚乱以来，包括基地组织在内的武装组织就一直都对该邦很感兴趣。
“由于莫迪现在是总理，他们会对该邦更感兴趣，”这位要求匿名的官员说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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