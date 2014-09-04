基地组织宣布成立印度半岛分支

路透迪拜9月3日（记者 William Maclean） - 基地组织头目扎瓦希里（Ayman al Zawahri）周三宣布成立印度半岛分支，称该分支将在印度半岛传播伊斯兰教，并在那里“升起圣战旗帜”。

扎瓦希里在网上发布的长达55分钟的视频中宣布此事。他还再次宣誓效忠阿富汗塔利班首领穆拉·奥玛尔（Mullah Omar），这是明显冷落因领导跨国界伊斯兰武装活动而挑战基地组织的“伊斯兰国”（Islamic State）武装组织的举动。

扎瓦希里称，“基地组织印度半岛分支”的成立，对“缅甸、孟加拉国、阿萨姆、古吉拉特、艾哈迈达巴德和克什米尔的”穆斯林来说是一大喜讯，该分支将拯救该地区的穆斯林，让他们免受不公正待遇和镇压。

反恐专家称，扎瓦希里正在设法与“伊斯兰国”争抢招募人员。

伊斯兰国领导人巴格达迪(Abu Abu Bakr al-Baghdadi)自称为“哈里发”，要求所有穆斯林对其效忠。

多年来，扎瓦希里及其前任本·拉登多次宣誓效忠穆拉·奥玛尔，以换取后者同意基地组织成员在阿富汗避难。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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