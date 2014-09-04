基地组织宣布成立印度半岛分支

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透迪拜9月3日（记者 William Maclean） - 基地组织头目扎瓦希里（Ayman al Zawahri）周三宣布成立印度半岛分支，称该分支将在印度半岛传播伊斯兰教，并在那里“升起圣战旗帜”。
扎瓦希里在网上发布的长达55分钟的视频中宣布此事。他还再次宣誓效忠阿富汗塔利班首领穆拉·奥玛尔（Mullah Omar），这是明显冷落因领导跨国界伊斯兰武装活动而挑战基地组织的“伊斯兰国”（Islamic State）武装组织的举动。
扎瓦希里称，“基地组织印度半岛分支”的成立，对“缅甸、孟加拉国、阿萨姆、古吉拉特、艾哈迈达巴德和克什米尔的”穆斯林来说是一大喜讯，该分支将拯救该地区的穆斯林，让他们免受不公正待遇和镇压。
反恐专家称，扎瓦希里正在设法与“伊斯兰国”争抢招募人员。
伊斯兰国领导人巴格达迪(Abu Abu Bakr al-Baghdadi)自称为“哈里发”，要求所有穆斯林对其效忠。
多年来，扎瓦希里及其前任本·拉登多次宣誓效忠穆拉·奥玛尔，以换取后者同意基地组织成员在阿富汗避难。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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