印度东北部发生地震 四人死亡近100人受伤

路透印度古瓦哈提1月4日（记者 Biswajyoti Das） - 周一拂晓前，印度东北部发生强震，导致至少四人丧生，近100人受伤。伤亡人数料上升，电力供应和通讯中断影响救援。

美国地质调查局称，地震为6.8级，震源深度57公里，震中位于曼尼普尔邦首府因帕尔以西29公里处。

地震发生时很多人仍在睡眠中，一些建筑物的房顶和楼梯坍塌。这座城市约有27万居民。

“这是我们在因帕尔感觉到的最严重地震，”灾难应急工作人员Kanarjit Kangujam在电话中对路透说道。

因帕尔警方和医院称，四人死亡，近100人受伤。

因帕尔的居民称，人们从家中逃离，偏远地区的电力和通讯中断。

孟加拉国和尼泊尔的居民从家中跑出，有居民称缅甸城市仰光亦有震感。（完）