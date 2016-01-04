印度东北部发生地震 四人死亡近100人受伤

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透印度古瓦哈提1月4日（记者 Biswajyoti Das） - 周一拂晓前，印度东北部发生强震，导致至少四人丧生，近100人受伤。伤亡人数料上升，电力供应和通讯中断影响救援。
美国地质调查局称，地震为6.8级，震源深度57公里，震中位于曼尼普尔邦首府因帕尔以西29公里处。
地震发生时很多人仍在睡眠中，一些建筑物的房顶和楼梯坍塌。这座城市约有27万居民。
“这是我们在因帕尔感觉到的最严重地震，”灾难应急工作人员Kanarjit Kangujam在电话中对路透说道。
因帕尔警方和医院称，四人死亡，近100人受伤。
因帕尔的居民称，人们从家中逃离，偏远地区的电力和通讯中断。
孟加拉国和尼泊尔的居民从家中跑出，有居民称缅甸城市仰光亦有震感。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。