南亚发生地震 九人死亡近200人受伤（更新版）

(更新死伤人数并增加更多细节。）

路透印度古瓦哈提1月4日（记者 Biswajyoti Das） - 周一拂晓前，南亚发生强震，导致至少九人丧生，近200人受伤。伤亡人数料上升，电力供应和通讯中断影响救援。

美国地质调查局称，地震为6.8级，震源深度57公里，震中位于曼尼普尔邦首府因帕尔以西29公里处。

地震发生时很多人仍在睡眠中，一些建筑物的房顶和楼梯坍塌。因帕尔约有27万居民。

因帕尔警方和医院称，六人死亡，100人受伤，其中33人伤势严重。

“这是我们在因帕尔感觉到的最严重地震，”灾难应急工作人员Kanarjit Kangujam在电话中对路透说道。

因帕尔的居民称，人们从家中逃离，偏远地区的电力和通讯中断。

孟加拉国和尼泊尔的居民从家中跑出，有居民称缅甸城市仰光亦有震感。

孟加拉国媒体报导称，三人死于心脏病，警方称至少90人受伤。

缅甸气象部门一名官员称，边界缅甸这边没有人员伤亡或建筑物损坏的报告。（完）