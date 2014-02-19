特写：逃离贫困与虐待的印度铁路流浪儿

2014年2月18日，在印度新德里火车站，一名捡拾垃圾的男孩跳上行进中的火车，希望找到可以卖钱的塑料瓶。 REUTERS/Adnan Abidi

路透新德里2月18日（记者 Angus MacSwan） -就在印度新德里火车站站台一侧的铁轨旁，几名小男孩挤在一堆篝火周围，准备烧热水泡茶，并不在意身旁驶过的火车。

一个九岁的男孩说，这里是他们的家。母亲去世后，他因不堪忍受酗酒父亲的毒打而出走。他在站台或休息室里睡觉，靠乞讨食物和捡塑料瓶卖钱度日。

“我以前也上学，但是在母亲去世后一切都变了。”他说道。

他们只是印度“铁路儿童”的一个缩影，每年预计会有12万离家出走的孩子来到印度各个火车站，并把那里当成他们的家。

他们或是为了逃离贫穷、暴力和虐待，或是为了寻求刺激，被德里、孟买和加尔各答等大城市明亮的灯光吸引。

慈善组织2007年对新德里火车站的调查显示，每天约有35-40名儿童来到这里。

慈善组织Salaam Baalak Trust的PramodSingh每天到站台上查看，寻找新来的儿童，并试图将他们带到该组织的安全网络内。Singh表示：“现在数量在增加。”

英国机构Railway Children India印度分支机构主管NavinSellaraju指出：“他们中的很多人从最落后的邦跑出来，逃离农村地区的贫困。在德里和孟买，很多孩子来自北方邦、比哈尔邦和西孟加拉邦。”

“很多边远地区有铁路但没有公路。孩子们可以扒火车而不用买票。”

尽管站台可以成为孩子们的收容所，风险仍无处不在。

孩子们一抵达就面临被年长孩子殴打和成年人性侵以及卷入帮派冲突的风险。女孩的风险尤其大，往往到达几小时内就被人贩子拐走。

社会工作者试图首先接触到这些孩子。Singh表示：“在一天左右的时间内找到新来的孩子很重要，否则就困难了。他们学会了生存技巧。他们也很容易受困。”

Railway Children的Kiran Jyoti称，让这些孩子回家经常是件难事。

“刚来的孩子不愿开口。要几个月才可能说出自己来自哪里，”她说道。“如果他们不能与家人重聚，最后就会变成长期受看护儿童。”

一些孩子不想回家再受虐待。还有一些只是喜欢自由自在和自己能挣钱的状态，运气好一天可以赚到250卢比（4美元）。负面情况是，一些孩子会去从事扒窃和轻微犯罪活动。

Sellaraju表示，印度有儿童保护和打击人口贩卖的法律，为解决这一问题提供了法律支持，但是在执法和资金来源上困难重重。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。