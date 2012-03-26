印度落後的铁路如何承载经济之重？

2012年3月20日，印度乘客在坎普尔乘坐一辆拥挤的火车。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透印度坎普尔3月22日电（记者 Matthias Williams）---黎明时分，随着一辆Kalka Mail列车驶入德里火车站，人们纷纷涌上前做好上车准备。

列车还没停稳，人群就开始挤进车厢。列车将开往1,500公里外的加尔各答，预计行驶时间25小时，这里是全世界最破旧、最危险的铁路线之一。

光脚带孩子的妇女高喊着让她上车；一名身着橘黄色纱丽服的老妇在站台上缓缓前行；有人将行李箱举过头顶，向列车走去。

一些乘客走到弥漫着粪便臭味的站台上刷牙。在一个“禁止吐痰”公告牌附近，一个小孩在母亲的看管下在一个无遮挡区域大小便。

印度铁路新的一天就这样开始了。

由於缺乏大胆的政治改革和新的资本，印度铁路的潜力仍未得到开发，该国走向富裕的愿望或要受此拖累。

如果这一潜力得到释放，预计能给印度经济带来多达2%的额外增长。

印度铁路网长达64,000公里，事故导致平均每天大概40个人死亡，大多是那些住在铁路线旁边并在那里洗漱和大小便的贫民，还有一些人可能是从过於拥挤的列车上跌落而丧生。

印度铁路每天运送2,000万旅客，很多列车晚点数个小时甚至一天。

外国公司与印度出口商等企业大为不满，因为他们的货物运输必须给客运列车让路。全国范围内，货运列车常要等数个小时才被允许通行。

多次改革未果，印度上周似乎终於下定决心解决问题，八年来首次提高火车票价，希望能有助於提高铁路运输网的安全和效率。

不过好景不长，铁道部长Dinesh Trivedi没过几天就被迫下台，因执政联盟反对提价，引发外界猜测本次提价可能很快就被取消。

最强的反对声音竟来自Trivedi所在的政党领导人Mamata Banerjee，而三年前Banerjee任铁道部长时还呼吁采取大胆行动。

Banerjee当前任西孟加拉邦首席部长，该地区是印度最贫困地区之一，这里的9,000万人口依赖于印度极为便宜的火车票价，从而能够去较富裕地区找工作，Banerjee因此反对提价。

现年30岁的Minar在新德里老城当人力车夫，每隔三个月回老家加尔各答一次。尽管他200卢比（4美元）买到的火车票是全世界最便宜的火车票之一，同时印度铁路网又存在大量的交叉补贴，他这张车票仍要花费他在新德里拉人力车赚到钱的很大部分。

“提价我怎麽办？我希望降价。”Minar说道。火车上原本能坐三到四个人的硬木板座位上除了Minar以外，还挤着六个人。

不过也有一些人认为，如果提价後的钱能够投资到更安全铁路网的建设上，就支持提价。

西孟加拉邦鱼贩M.B. Zia ul-Haq表示：“Dinesh Trivedi是个好人。他提价是为了铁路好。”

在坎普尔经营电子产品业务的Arvinder Agnihotri观点类似，他说：“如果能够改善服务，为什麽不能提价？”

J.N. Shukla是印度铁路公司（Indian Railways）约136万员工之一，该公司人数位列世界前十。他表示：“列车数量年年增加，但是铁路铺设里程没有相应增加。这就是为什麽事故这麽多，列车这麽慢。”

批评的声音认为印度铁路公司是印度整体问题的体现：官僚、效率低下、缺乏公共融资以及政治上不愿意向民间资本开放。

近期印度政府收到的一份报告指出，铁路系统现代化有望拉动1.5-2.0%的经济增长，创造新的就业，节约能源，改善环境，以及更加高效地运输乘客和货物。

印度政府也不是完全不作为，已经宣布投资900亿美元建设新德里和孟买之间的货运走廊，但是批评人士认为政策执行缓慢甚至无效。

如果有足够的政治意愿，印度铁路有望将印度经济拉回正常的轨道。但是德里火车站里却没有这种迹象。一辆来自加尔各答的列车晚点五个小时，广播里播放着：“给您造成不便，我们深表歉意”。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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