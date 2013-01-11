印度警方：嫌疑人蓄意强奸和杀害女性

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
记者/Frank Jack Daniel
路透新德里1月11日 - 路透获得的印度警方报告显示，被控强奸和杀害一名印度女学生的几名男子蓄意寻找一名女性目标进行强奸和杀害。
报告称，五名成年男子和一名自称不满18岁的男子于去年12月16日晚在德里南部贫民区一个住处共进晚餐，他们在那里策划了寻找目标的计划。他们"事先决定"寻找一名女性，而且"准备将其杀害"。
该报告由检方提交给法院，长度超过600页，内含检方的证据，包括法医证据、被控人供词、目击者证词和医学报告。
不过法院指派的辩护律师周四称，检方的证据存在漏洞，因调查存在错误，特别是被控人长期没有辩护律师。辩护律师还没有提交对检方报告的回应。
对案件进行审理的法院周六受理了警方的文件。根据印度法律，一旦法院受理警方的文件，该文件就成为公共记录。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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