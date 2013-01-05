印度轮奸案目击者：近一小时无人出手相救

路透新德里1月4日（记者 Frank Jack Daniel/Satarupa Bhattacharjya） - 与印度轮奸案受害女子一同遭到攻击的男性朋友周五首次公开讲话称，在案发后近一小时内，路人对衣不蔽体并在流血的受害女子置之不理。

12月16日，这名23岁的女学生在新德里一辆私营公交车上遇袭，并在两周后死于医院。这引发了印度街头示威，抗议政府未能遏制针对女性的犯罪活动。

该男子在电视采访中的讲述料进一步助长公众的愤怒。印度官方数据显示，该国每20分钟就会发生一起强奸案。

在接受Zee News电视台采访时，这名男子称自己被金属棒打晕，随后两人被抛下公交车。

该男子称，在警车到达现场前，他（她）们在街上已经躺了45分钟，警察随后又在很长时间内争论该把他（她）们带到哪里去。

“我们一直对警察高喊‘请给我们一些衣服’，但是他们却忙着确定案件应该归属哪个警察局。”该男子表示。

德里警方发言人Rajan Bhagat对路透称，GPS记录显示，在接到报警电话后，第一辆警车在四分钟后到达现场，并在24分钟内将两名受害人送往医院。

两名受害人的姓名都未被公布。周四，五名男子被控轮奸并谋杀该女子。一家法院周六将考虑上述指控。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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