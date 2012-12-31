印度轮奸案受害女子不治身亡引发民怨 当局承诺行动

路透新德里/新加坡12月29日（记者 Ross Colvin/Kevin Lim） - 印度轮奸案受害女子因多器官衰竭于周六去世，此事引发了民众示威和罕见的全国性激辩，并促使印度当局承诺采取应对行动。

这位受害女子23岁，是医学院的学生，她脑部受伤且有严重内伤，周六在新加坡一家医院不治身亡。

印度民众在首都新德里及其他多个城市举行和平示威，继续施加压力迫使政府当局采取强硬措施打击针对女性的犯罪活动。

印度警方称，此案涉及的六名犯罪嫌疑人已受到谋杀指控，他们最高会被判处死刑。

为了防止受害者死亡消息引起民众再次愤怒，印度当局在新德里部署数千名警力，关闭10个地铁站，并禁止车辆在市中心的一些主干道通行。自这起暴力事件发生以来，新德里的示威活动持续不断，示威者呼吁加强保护女性权益。

尽管警方在新德里市中心拉起警戒线，但仍有1,000余人在两处地点集会，其中的一些示威者为了正义而疾呼，有些则呼吁政府判处嫌疑人死刑。

本月16日，这名受害女子与男朋友看完电影后，在公交车上遭六名男子轮奸并遭铁棍殴打，后被扔下车。因身体状况恶化，这名受害女子周四被印度政府送往新加坡一家医院接受治疗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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