更正：印度强奸案三被告不认罪 寻求审判

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
因译文有误，第二段“以确定他是否像自称的那样年满18岁”改为“以确定他是否像自称的那样不满18岁”
路透新德里1月9日 - 被控强奸和杀害一名印度女学生的三名男子的律师周三表示，三名被告拒绝认罪，并提到警方调查中存在过错。
五名男子被控多项罪名，另有一男子正接受单独调查，以确定他是否像自称的那样不满18岁。该案激起愤怒，以至于当地的律师拒绝为这些男子提供辩护。
律师Manohar Lal Sharma将为司机及其兄弟和另外一名男子提供辩护，称该案必须进入审判程序，从而让警方提供的证据在法庭上得到检验。
“我们听到的只是警方的一面之词。一切都基于传闻和推测。”Sharma表示。
尚不清楚另外两名男子是否有辩护律师。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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