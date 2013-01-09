更正：印度强奸案三被告不认罪 寻求审判

因译文有误，第二段“以确定他是否像自称的那样年满18岁”改为“以确定他是否像自称的那样不满18岁”

路透新德里1月9日 - 被控强奸和杀害一名印度女学生的三名男子的律师周三表示，三名被告拒绝认罪，并提到警方调查中存在过错。

五名男子被控多项罪名，另有一男子正接受单独调查，以确定他是否像自称的那样不满18岁。该案激起愤怒，以至于当地的律师拒绝为这些男子提供辩护。

律师Manohar Lal Sharma将为司机及其兄弟和另外一名男子提供辩护，称该案必须进入审判程序，从而让警方提供的证据在法庭上得到检验。

“我们听到的只是警方的一面之词。一切都基于传闻和推测。”Sharma表示。

尚不清楚另外两名男子是否有辩护律师。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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