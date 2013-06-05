美国女游客在印度北部遭轮奸--警方

路透印度西姆拉6月4日(记者 Abhishek Madhukar) - 印度警方周二称，一名美国游客在印度北部一处山区度假胜地遭一伙男性轮奸。这是印度一系列性侵案中的最新一起，也让女性在印度的安全问题再次引人关注。

警方称，这名女子周一夜间在返回喜马偕尔邦(Himachal Pradesh)Manali镇旅馆的路上搭乘一辆卡车，车上有三名男子。这名女子一直在访问朋友，找不到出租车回去。

喜马偕尔邦警长B.Kamal Kumar对路透表示，三名男子因与该案有关而被短暂拘押，随后被释放，澄清之前的说法。早前的声明似乎暗示这三名男子已被逮捕。

Kumar对路透表示：“很抱歉，我想引用有误。他们因问话而被拘押，但并未被逮捕。”

这名女子对警方表示，袭击者将她带到了一处隐秘的地方，然后强奸了她。当地一名警方调查人员称，这名女子被送往当地一家医院，进行初步检查，随后被送回自己的住处。

美国驻新德里大使馆发言人Peter Vrooman在电邮中称：“我们正在与当局联系，但因涉及隐私，我们不会进一步置评。”

调查人员称，三名男子没有将该女子送达宾馆，反而是向另一个方向开了约十六七公里，随后强奸了她。该调查人员并称，医院的检查证实这名女子受到了性侵。

“她的状况稳定，有两名女警官正陪着她。已向她提供了所有的医疗帮助，医生们在照料她。我们告诉她，我们像一家人，愿意给她任何帮助，”该调查人员称。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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