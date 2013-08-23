印度再发生轮奸案 女摄影记者孟买遭强暴

路透孟买8月23日 - 印度警方周五称，一名二十岁出头的女摄影记者在孟买遭到轮奸。此事让人想起了去年12月发生在新德里的轮奸案。

事件发生在周四晚间，在社交媒体上了引发了愤怒，许多网民对孟买发生这样的事情感到震惊。孟买被普遍视为是一个对女性而言最安全的印度城市。

警方称，受害女性已被送往孟买南部的医院。

“目前还没有人被捕，”负责处理此案的警方负责人对路透称。

轮奸案发生在孟买下帕雷尔（Lower Parel）的一家废弃纺织厂，当时这名女摄影记者和一名男同事正在进行拍摄。

“（周四）晚间，这名女孩与她的同事正在拍摄时，有两名男子上前问她是否有拍摄许可，随后又出现了一名男子，他们对这名女摄影记者实施了轮奸，”警察局长Satyapal Singh对一家印度电视台称。另有报道称，参与轮奸的不止三名男性。

去年12月，一名23岁的女学生在新德里一辆巴士上遭到轮奸，引发数千印度民众走上街头抗议。女性在印度的安全此后一直受到关注。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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