丹麦女游客在新德里遭轮奸--警方

路透新德里1月15日 -印度警方周三对多名男子进行审讯。此前一名丹麦女游客称在印度新德里旅游中心区遭到抢劫，并遭多名男子轮奸。此事又将人们的目光聚焦在印度频繁发生的性暴力事件上。

警方称，该名51岁的丹麦女游客报警称在帕哈拉甘区(Paharganj)遭到强奸。帕哈拉甘区是新德里的旅游区，毗邻新德里火车站，附近背包客酒店和餐馆居多。

“已接到抢劫和强奸的报案，”德里警方发言人Rajan Bhagat告诉路透。“我们正在审讯几名男子。”

丹麦驻印度大使Freddy Svane 称，“发生了一起丹麦公民遭到强奸的案件”，但他并未透露更多信息。

据高级警官DeepakMishra称，这名丹麦女游客周二晚间在漆黑的街道和小巷间穿行，她在向两名男子问路时，又出现了五六名男子，随后她遭到轮奸。他说，这名游客事后通知了酒店员工。

这名游客的现金、iPad和手机被抢。警方称她拒绝体检，之后就离开印度返回丹麦。

2012年12月一名女子在新德里的一辆公交车上被奸杀，导致印度民众和舆论哗然，也使印度屡屡发生的性暴力事件成为焦点。

印度工商联合会的一项研究称，上述强奸案发生后的三个月中，前往印度的外国游客访问量下降了25%，女性游客访问量下降了35%。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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