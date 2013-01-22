印度女性学防身术购胡椒喷雾保安全

路透新德里1月22日（记者 Nita Bhalla） - 印度首都女性纷纷参加自卫术学习班，抢购胡椒喷雾剂，预订女司机开的出租车或是提早下班，这些迹象表明在上月恶性强奸事件发生后，她们变得越来越没有安全感。

去年12月，一名23岁的女学生在一辆公交车上遭到六名男子的轮奸和殴打，随后还被抛在高速路上。这起事件不仅震惊印度全国上下，还引发了史无前例的要求更好保护女性安全的示威浪潮。

为了平息民众的愤怒，印度当局已出台一些措施，但许多女性仍表示，不能指望警方来保护她们的人身安全。

“德里对女性而言不安全已不是什么秘密，大家早就知道，只是这起案件让事实曝光，”18岁的心理学大学生Sunanda Jalote说道。她正在南德里的Invictus Survival Sciences上她的第一堂自卫术培训班。

“这真的很打击女性的信心，我们也不想有这样的感觉，我们希望想去哪儿就去哪儿，不论是白天还是晚上，我们想有安全感，因此就不得不学会如何自卫。”

新德里被冠以“强奸之都”的耻辱称号，该市每年发生的强奸案件远远超出印度其他城市。

对于预订不起私人出租车或没钱参加自卫术培训班的女性而言，胡椒喷雾剂也是不错的选择。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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