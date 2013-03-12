印度称轮奸案嫌犯在狱中上吊自杀

路透新德里3月11日（记者 Annie Banerji/Satarupa Bhattacharjya） - 印度监狱官员称，去年12月新德里公交轮奸案的主要嫌犯拉姆·辛格（Ram Singh）周一在狱中自缢身亡。此事引发外界对印度监狱监管和安全措施的质疑。

迪哈尔（Tihar）监狱发言人古普塔（Sunil Gupta）称，辛格用睡觉的垫子做了绳子，黎明前通过与另外三人同住的牢房的进气格栅上吊自杀。

古普塔称，虽然迪哈尔监狱布满了监控摄像头，但囚室内没有安装，加上辛格被归为“普通安全”类别的嫌犯，因此没有进行特别监控。迪哈尔监狱是印度安全级别最高的监狱。

古普塔没有透露辛格制作绳子所花费的时间，以及如何将绳子穿过牢房进气格栅等方面的细节。一些印度媒体报道称，辛格可能是站在塑料桶上将绳索穿过离地2.3米的进气格栅的。

辛格的律师V.K. Anand称，上周五在法庭见到辛格时，他的表现一直都很平静，“没有任何的抱怨”。如果谋杀罪行成立，辛格将被判处死刑。Anand和古普塔称，他未被列入自杀观察名单。

“我知道，他对狱方虐待有些怨言，但言语并没有自杀的倾向。我们不能排除他杀的可能性，”Anand说。

印度内政部长辛德（Sushil Kumar Shinde）称，这是一起安全“重大过失”事件，指出相关调查已在进行。

2012年12月16日晚，辛格和另外五人轮奸并殴打一名23岁的女医学实习生。这起惨案令印度全国爆发大规模抗议浪潮。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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