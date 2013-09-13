印度“黑公交”轮奸案四名成年被告被判死刑

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透新德里9月13日(记者 Sruthi Gottipati/Sanjeev Miglani) - 印度新德里“黑公交”轮奸案四名成年被告周五被判死刑。
九个月前，一名23岁的印度女子在一辆公交车上惨遭轮奸一小时，并遭铁棍毒打，这一暴行引发印度全国民众愤怒抗议，并引发该国罕见的有关女性遭暴力侵害的激烈辩论。
辩护律师A.P. Singh在法庭外对记者表示：“每个人都被判死刑。”
这名受害女子也成为女性在印度面临危险的一个象征。印度每21分钟就会有一起强奸事故报告。该女子在受侵害13天后在新加坡去世。
法官Yogesh Khanna在法庭上表示：“此案震惊了全社会的集体良知。”
代表其中两名被告的辩护律师A.P. Singh在宣判审判结果数小时前宣布，此案会“基于人民的情感”做出判决。
“这一宣判经受着很大的政治压力。”
该案共六名被告，另一名成年被告已在牢房内自缢身亡，六人中唯一的未成年被告稍早被判处三年监禁。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。