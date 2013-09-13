印度“黑公交”轮奸案四名成年被告被判死刑

路透新德里9月13日(记者 Sruthi Gottipati/Sanjeev Miglani) - 印度新德里“黑公交”轮奸案四名成年被告周五被判死刑。

九个月前，一名23岁的印度女子在一辆公交车上惨遭轮奸一小时，并遭铁棍毒打，这一暴行引发印度全国民众愤怒抗议，并引发该国罕见的有关女性遭暴力侵害的激烈辩论。

辩护律师A.P. Singh在法庭外对记者表示：“每个人都被判死刑。”

这名受害女子也成为女性在印度面临危险的一个象征。印度每21分钟就会有一起强奸事故报告。该女子在受侵害13天后在新加坡去世。

法官Yogesh Khanna在法庭上表示：“此案震惊了全社会的集体良知。”

代表其中两名被告的辩护律师A.P. Singh在宣判审判结果数小时前宣布，此案会“基于人民的情感”做出判决。

“这一宣判经受着很大的政治压力。”

该案共六名被告，另一名成年被告已在牢房内自缢身亡，六人中唯一的未成年被告稍早被判处三年监禁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。