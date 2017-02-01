调查：印度央行2月8日料降息 以帮助需求复苏

路透班加罗尔2月1日 - 周三的一项路透调查显示，下周印度央行预计降息，以帮助复苏需求。印度总理莫迪废止大额钞票的举措使需求受创。

11月初，莫迪为打击逃税和腐败，推行废止大额钞票的措施，一夜之间使超过86%的现金退出流通。

该举措给印度经济造成严重破坏，在印度消费者支出占经济产出的逾一半。农户、家庭甚至企业都难以满足日常需求。

对增长放缓加剧的担心，再加上低通胀，让一些人士呼吁央行在12月降息。

但印度央行却维持利率在6.25%不变，让许多市场观察人士大呼意外，因央行在等待评估去货币举措的全面影响。

印度财政部高级经济学家周二淡化了废钞令对本国经济的影响，称本国经济增长率仅放缓至多半个百分点。

但分析师称，印度经济可能需要更多支撑。

路透最新对46位经济学家调查的预期中值显示，印度央行将在2月7-8日会议上将指标回购利率下调25个基点至6.00%。

预计该央行会在7-9月当季再降息25个基点至5.75%。然后至少到明年中之前一直维持利率不变。

“经济成长需要找到更多支撑，来应对废旧币影响带来的短期风险，”Yes Bank首席经济学家Shubhada Rao称。

“在当前年度，我们预计通胀率会较印度央行5%的目标水平低近50个基点甚至更多。所以尽管印度央行的货币政策存在支撑经济成长的空间，我们有可能会看到有25个基点的降息。”(完)