谁有权决定利率？印度政府和央行存在分歧

图为在孟买拍摄的不同面值的卢比现钞。 REUTERS/Vivek Prakash

路透孟买/新德里3月6日 - 印度政府和央行本周决定正式引入通胀率目标机制，但双方就如何制定关键决策仍存分歧。

双方都支持成立一个货币政策委员会，这一建议于2014年提出，当时在任的还是另一届政府，而且印度央行总裁拉詹也刚刚上任四个月。

但是，了解各种各样提议的官员表示，政府和央行围绕其他所有问题都没达成共识，比如该委员会的规模、组成以及央行总裁是否通过否决权而拥有最终决定权。

“没有共识，”一位熟悉该问题的高级政策制定者表示。

拉詹会听取他的副手和外部顾问小组的建议，他说最新一次降息没有咨询外部顾问的意见。

未来，拉詹将必须寻求与政府达成共识。拉詹是央行独立性的守卫者，他曾经担任国际货币基金组织(IMF)首席经济学家。印度政府则希望其提名的人选能在利率决定方面起到一定作用。

在全球主要央行中，货币政策委员会已经成为一种常态架构，但在印度这样一个委员会将怎样运作还依然未知，因官员们仅是对提议做了初步讨论。

虽然印度央行没有法定的独立地位，央行总裁是由政府任命，但目前在决定利率政策时享有很大的自主权。

一旦货币政策委员会建立起来，情况则可能变得不一样。

一个由印度央行任命的小组已经提出了五人委员会的架构，包括央行总裁和副总裁、一位央行执行董事以及另外两名由央行挑选的外部委员。

但政府指定的委员会则建议是七人架构，包括央行总裁、一位央行执行董事以及五位由政府挑选的外部委员，这五位委员中的两人在遴选时将与央行协商。

此外，政府还将派遣一位不具备投票权的代表来列席央行政策会议。政府主张的委员会还建议央行总裁对于委员会决议拥有否决权，只是过后应当发表公开声明阐述因由。

有一些政府官员反对给予央行总裁否决权，不过央行内部的许多人认为，如果政府指派的人员要被纳入央行政策委员会，那么给予央行总裁否决权是必要的。（完）

(编译 杜明霞/高琦 审校 李春喜)

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