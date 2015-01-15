《热点透视》印度央行拉开降息帷幕，今年料迎来数次降息

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee; 编译 王丽鑫/白云

路透新加坡1月15日 - 印度央行总裁拉詹上任以来的首次降息可能只是开头，投资者将预期今年还会有数次降息。

降息0.25个百分点，不会在一夕之间扭转经济迟滞的局面。不过1月15日的意外决定不会是一次性的政策。就像拉詹在声明中所言，他现在有“转变货币政策立场的空间”。

能源价格下跌是非常大的帮助。印度央行在2016年1月之前实现6%通胀率的目标已是十拿九稳，不大可能再度落空。而存在变数的是经济增长：工业生产迟滞。维持8%的政策利率已不适宜。

拉詹对通胀的强硬态度，已经让印度央行重获信任。12月消费者物价仅上涨5%，相比2013年9月他刚就任央行总裁时的两位数升幅大幅下降。

那个时候，投资者因为印度的高通胀、政府支出无度、和庞大的经常帐赤字而对之进行惩罚。拉詹通过升息和挤压国内需求来抑制通胀。他还向时任新政府明确表示，能否得到货币政策的犒赏，将取决于政府能否守住更严格的预算纪律。

所有那些目标现在看来都实现了。印度政府正在紧紧地控制公共支出，且摒弃了以前在粮食方面过于慷慨贴补农户的老做法。印度通胀的主要推动因素--农村地区的薪资涨幅也已大幅下降。

最后一点，印度降息对其金融稳定构成的风险目前还较低。发达国家的长期利率水平正在下降。2013年中期出现对“退出QE的恐慌情绪(taper tantrum)”时，印度出现大规模资本外流，但即便今年稍后美国升息，再次出现这种情况的可能性也不大。

总之，降息将允许印度企业重启一些之前放弃了的大型基建项目，对银行系统也有帮助。

拉詹已经将皮球踢到政府那边。投资者现在希望在即将出炉的联邦预算案中看到政府进行强有力改革的决心，然后希望央行再进行更多次降息，作为对政府工作的犒赏。(完)