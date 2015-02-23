印度评等：需促进增长并实现改革承诺，主权评级才能上调--标普

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透孟买2月23日 - 标准普尔周一称，印度必须促进增长，降低财政赤字，并实现金融和财政改革承诺，才能上调其债信评级。印度评级现为BBB-，仅比垃圾级别高一个级距。
标准普尔9月将印度评级展望从“负面”上调至“稳定”，称因其改革前景。标普周一发布新闻稿，列出上调印度主权债务评级所需的条件。
“关键因素包括实质人均国内生产总值(GDP)提高增速，财政和债务状况好转，以及外部地位提高，或改善货币政策设置，政府能否践行重要改革的承诺，对该国评级至关重要，”标普称。
印度政府周六提出2015/16财年预算，但标普称预计财政整固进展不会很快，而且如果只考虑这点，印度评级上调将还要等好几年。
“印度疲弱的财政状况可能是缓慢好转，因此未来三五年不大可能促使评级上调，”标普称，并表示在巴西和印尼等类似国家中，印度财政和债务指标属于最弱之列。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率