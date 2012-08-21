印度或成为首个失去投资级评级的金砖国家

路透孟买8月17日电(记者 Swati Bhat)---印度可能成为首个失去投资级主权信用评级的金砖国家，投资者对此已经作出判决：他们已在交易定价中将其视作垃圾级评级市场，这或许会缓和未来的市场反应。

信用违约互换暗示印度的投资风险已高於越南等新兴市场，也远高於巴西、俄罗斯、中国和南非等金砖国家。

海外投资组合投资人也不对印度政府抱过高期望，印度政府一直在财政改革方面令人失望，而财政改革也是决定印度能否避免评级下降的关键因素。

鉴於印度拥有庞大外汇储备和较低的外债，评级遭下调不会引发金融动荡。但对於想要成为新兴经济体领头羊的印度而言，这依然令人难以接受。

安本资产管理公司(Aberdeen Asset Management)亚洲固定收益资产负责人Kenneth Akintewe表示：“我不打算卖掉我的仓位，因为印度的评级将会遭下调。我没有把印度当作一个投资级评级国家。”

“评级机构的行动往往落後于市场，在评级机构行动前，市场早已在定价中体现了这点。”

标普4月将印度的主权评级展望调降至负面，成为首家下调印度评级展望的信用机构，惠誉随後也在6月下调其评级。两者均将印度的主权评级降为“BBB-”，这是投资级的最低评级。

标普认为印度政府无力推动财政改革，预计两年内该国被降级的可能性为三分之一。惠誉称，印度未来12-24个月的主权评级调降风险高於50%。

对印度的主要忧虑在於财政赤字。2011/12年度印度的目标为赤字相当於GDP的4.6%，而实际数字超过该目标1.2个百分点，且预计在到2013年3月的当前年度中，赤字与GDP的比率将扩大至6%。

今年印度雨季降雨量不足，乾旱将促使印度政府不得不投入更多资金救济农民。农村地区需要廉价燃料，来运行灌溉泵和拖拉机，这将进一步推迟提高柴油价格的承诺，印度政府承认这对解决赤字问题至关重要。

虽然信用违约互换市场定价已把印度归于垃圾级级别，标普的警告还是让印度政府官员和国内投资者措手不及。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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