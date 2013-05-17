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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 18:11 BJT

印度评等：标普确认印度评级展望为负面，称仍有降评可能性

路透孟买5月17日 - 评级机构标准普尔周五发表声明称，确认印度主权债信评级为“BBB-”，展望为“负面”，并称未来12个月下调该国评级的机率为三分之一。

标普对印度政府支持投资增长的能力仍存疑虑。

不过标普表示，如果政府释放公共和民间部门投资以刺激经济增长，其主权评级有上调的余地。(完)

(编译 李春喜 审校 隋芬)
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