印度评等：标普确认印度评级与展望，预计今明两年不会进行调整

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
“总之，我们认为公共财政状况仍将在一段时间内成为限制评级的关键因素。”
惠誉也给予印度“BBB-”评级，展望为“稳定”。
印度经济基本面好于其他许多新兴市场国家，因为该国拥有大约3,500亿美元的外汇储备，并努力控制经常帐和预算赤字。
标普表示，印度评级反映出该国对外状况“良好”，而且货币信誉改善，例如采用通胀目标，以及成立货币政策委员会来决定利率。
标普预计印度今年经济将增长7.4%，2015-2018年的年均增幅将“略低于”8%，但预计评级将受人均收入较低的限制。印度今年的人均收入为1,700美元。
该机构还表示，印度政府贷款和偿债总体成本与国内生产总值(GDP)之比处在近70%的“高位”。
标普指出，财政限制包括国有供电局亏损、及国内银行业者持有较高比例的公债等。
该机构还表示，若想上调评级，印度必须进行改革以“明显改善”政府财政状况，并且将政府整体净债务与GDP之比降至60%以下。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 王兴亚/杜明霞)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)