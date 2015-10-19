印度评等：标普确认印度评级与展望，预计今明两年不会进行调整

“总之，我们认为公共财政状况仍将在一段时间内成为限制评级的关键因素。”

惠誉也给予印度“BBB-”评级，展望为“稳定”。

印度经济基本面好于其他许多新兴市场国家，因为该国拥有大约3,500亿美元的外汇储备，并努力控制经常帐和预算赤字。

标普表示，印度评级反映出该国对外状况“良好”，而且货币信誉改善，例如采用通胀目标，以及成立货币政策委员会来决定利率。

标普预计印度今年经济将增长7.4%，2015-2018年的年均增幅将“略低于”8%，但预计评级将受人均收入较低的限制。印度今年的人均收入为1,700美元。

该机构还表示，印度政府贷款和偿债总体成本与国内生产总值(GDP)之比处在近70%的“高位”。

标普指出，财政限制包括国有供电局亏损、及国内银行业者持有较高比例的公债等。