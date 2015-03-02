版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 13:13 BJT

印度经济：政府和央行签署协议，将CPI通胀中心目标定为4%

路透新德里3月2日 - 印度财政部周一宣布，印度政府与印度央行已经签署一项货币政策框架协议，将2016/17财年消费物价通胀中心目标定为4%。

通胀目标将是对称的，寻求将消费物价增幅控制在中心目标上下两个百分点之内。协议要求，若通胀偏离目标区间，央行需向政府报告。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐