版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 14:29 BJT

印度经济: 若通胀符合预期,则有调降回购利率的空间--总理经济顾问

路透新德里1月29日 - 印度总理经济顾问Rangarajan周二称:

* 如果通胀仍然符合预期,有进一步调降回购利率的空间.

* 若经常账赤字水平持续较高,将有必要采取政策行动.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐