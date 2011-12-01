印度商户罢工 抗议政府开放零售业

路透新德里12月1日电(记者 Annie Banerji)---成千上万的印度小商户周四举行罢工，抗议政府向沃尔玛(WMT.N)等外国巨头开放印度零售市场。

全球各大零售企业认为印度市场潜力巨大。作为亚洲第三大经济体，印度消费阶层正在迅速成长。对众多小商户而言，与沃尔玛这种跨国零售巨擘同台竞技後果不敢想象。

现年42岁的Rakesh Kumar称："我一周只能赚大约2,000卢比(39美元)，要养活七个孩子。"他在德里市中心的Karol Bagh市场开着一家小小的窗帘店。

"如果这些外国品牌进入印度，抢走我的收入，我未来如何打发女儿出嫁？"

反对党印度人民党(BJP)和联合政府的盟友本周已使议会陷於停滞，抗议印度政府的决定。他们称，这将导致数以百万的小商户大范围失业。

一名隶属BJP的政客上周威胁要烧掉沃尔玛在北方邦(UttarPradesh)首府勒克瑙(Lucknow)开设的任何分店。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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