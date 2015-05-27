印度总理莫迪执政满一年 慈善机构评价好坏不一

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Nita Bhalla
路透新德里5月26日 - 印度总理莫迪在执政第一年中，启动了为穷人开办银行账户的活动，发起了改善卫生的运动，采取措施遏制针对女婴的选择性流产风气，但同时也削减了用于教育、卫生以及妇女儿童的预算。
慈善机构发表名为《承诺与现实》、以影响穷人和边缘群体政策为主的报告，对莫迪的全国民主联盟（NDA）政府给出了好坏不一的评价。
报告由Wada Na Todo Abhiyan（WNTA）编纂，对预算拨款、法律变更、以及与莫迪2014年竞选口号“好日子要来了”等不符的举措进行了分析。
“对于占人口39%的儿童来说，‘好日子’似乎还非常遥远，”WNTA在声明中称。
“削减妇女儿童发展部以及卫生教育方面的预算，会让行使受教育的权利和确保民众的健康与福祉变得几乎不可能。”
报告赞许了莫迪发起“拯救女儿，教育女儿”的运动，以遏制性别选择性流产行为，确保女孩接受教育。
但该慈善机构称，政府大规模削减社会福利旗舰项目的预算，令这项运动受到影响。
印度政府官员则称，他们没有削减这些项目的预算，而是通过向各邦政府拨款让后者视情况支出以分散管理部分社会福利项目。
上述报告还称，全国民主联盟对部分法律进行“倒退”修订的举动，会令儿童面临风险。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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