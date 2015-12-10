印度内阁批准由日本承建首条高铁提案 为日相来访锦上添花

路透新德里12月10日 - 印度一名内阁阁员及一名官员周四称，印度内阁已批准日本一项造价147亿美元提案，兴建印度第一条高速铁路，这是印度基础设施方面最大的一笔外商投资之一。

日本首相安倍晋三周五将展开访问印度行程，这项高铁案的决定给了日本领先于中国的优势。目前中国也在投标承建印度的高铁线路。

“提案已经敲定，”周三晚间参与总理莫迪所主持内阁会议的一位阁员告诉路透。

莫迪办公室一位官员也证实此项决定，表示存在一些与高铁案相关的问题，但已及时厘清，赶上安倍晋三的访问。

“我们预计将在安倍访问期间宣布，”这位官员称。上述阁员及官员均不愿具名。(完)