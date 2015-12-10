印度内阁批准由日本承建首条高铁提案 为日相来访锦上添花

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透新德里12月10日 - 印度一名内阁阁员及一名官员周四称，印度内阁已批准日本一项造价147亿美元提案，兴建印度第一条高速铁路，这是印度基础设施方面最大的一笔外商投资之一。
日本首相安倍晋三周五将展开访问印度行程，这项高铁案的决定给了日本领先于中国的优势。目前中国也在投标承建印度的高铁线路。
“提案已经敲定，”周三晚间参与总理莫迪所主持内阁会议的一位阁员告诉路透。
莫迪办公室一位官员也证实此项决定，表示存在一些与高铁案相关的问题，但已及时厘清，赶上安倍晋三的访问。
“我们预计将在安倍访问期间宣布，”这位官员称。上述阁员及官员均不愿具名。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。