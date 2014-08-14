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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:13 BJT

全球橡胶：轮胎需求将提振印度橡胶进口，可能帮助支撑国际橡胶价格

路透孟买8月14日 - 印度汽车业复苏可能提振天然橡胶进口，本财年印度对用于制造轮胎的天然橡胶进口或将增加25%至创纪录水准，这可能为徘徊在数年低位的全球橡胶价格带来一些支撑。

国际市场天然橡胶价格 今年下跌逾25%，因担忧主要消费国中国的经济成长疲弱，以及泰国和印尼等东南亚主要生产国供应过剩。

印度主要从泰国、马来西亚、印尼和越南进口天然橡胶，截止3月31日的上个财年进口了325,190吨。

印度是全球第五大天然橡胶生产国，但由于汽车行业快速扩张，过去六年中该国橡胶进口增加了三倍。

印度汽车轮胎制造商协会(Automotive Tyre Manufacturers Association)总干事Rajiv Budhraja估计，2014/15年度天然橡胶消费量将达到创纪录的逾100万吨，上年为981,520吨。

尽管印度市场需求增加，但全球橡胶价格的短线支撑有限，因为国际市场胶价主要受中国需求影响。中国今年迄今进口了245万吨橡胶。

此外，泰国民间和公共橡胶库存庞大，2013年底时为50万吨，其中包括2012/13年度政府为支撑市场而买入的20万吨。全球天然橡胶产量的约三分之一来自泰国，而且泰国橡胶有约90%用于出口。

但是，预期中的印度橡胶需求大增可能提振进口，并在长期内支撑橡胶价格。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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