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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 17:49 BJT

印度卢比汇率：发现印度央行从59.9850卢比的水平抛出美元--交易员

路透孟买6月26日 - 四位交易员称，在印度卢比触及上周所及纪录低位59.9850后，再度发现印度央行卖出美元。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 艾茂林)

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