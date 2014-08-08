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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 12:06 BJT

新兴汇市：印度卢比跌至五个月低位，关注央行是否入市干预

路透孟买8月8日 - 印度卢比周五早间跌至五个月低位，受累于全球地缘政治紧张局势，此外对外资持续流入印度债市和股市的担忧亦损及人气。

0337 GMT，印度卢比兑美元 报61.60/61，此前触及3月5日以来低位61.70。

交易商预计，如果卢比今日面临更多下行压力，央行料将入市抛售美元以限制汇市波动。

亚洲股市周五挫跌，由于日益担心乌克兰危机和中东局势可能抑制全球经济增长，投资者纷纷寻求避险资产；在美国总统奥巴马称已批准对伊拉克发动空中打击后，亚股扩大跌势。 (完)

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