新兴汇市：印度卢比跌至五个月低位，关注央行是否入市干预

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透孟买8月8日 - 印度卢比周五早间跌至五个月低位，受累于全球地缘政治紧张局势，此外对外资持续流入印度债市和股市的担忧亦损及人气。
0337 GMT，印度卢比兑美元 报61.60/61，此前触及3月5日以来低位61.70。
交易商预计，如果卢比今日面临更多下行压力，央行料将入市抛售美元以限制汇市波动。
亚洲股市周五挫跌，由于日益担心乌克兰危机和中东局势可能抑制全球经济增长，投资者纷纷寻求避险资产；在美国总统奥巴马称已批准对伊拉克发动空中打击后，亚股扩大跌势。 (完)
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路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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