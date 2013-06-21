印度卢比汇率：无须对卢比跌势感到恐慌--印度财长

路透新德里6月21日 - 印度财政部长齐丹巴南周五表示，无须对卢比的跌势做出反应及感到恐慌。周四印度卢比兑美元触及纪录低位。

卢比兑美元 周四挫至59.9850的纪录低位，因为此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明显示其计划缩减货币刺激规模。

“我们无法不受国际形势变化的影响，”齐丹巴南在新闻发布会上表示，“我呼吁不应做出响应且感到恐慌。全球其他国家也是这样。”