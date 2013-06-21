印度卢比汇率：无须对卢比跌势感到恐慌--印度财长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透新德里6月21日 - 印度财政部长齐丹巴南周五表示，无须对卢比的跌势做出反应及感到恐慌。周四印度卢比兑美元触及纪录低位。
卢比兑美元 周四挫至59.9850的纪录低位，因为此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明显示其计划缩减货币刺激规模。
“我们无法不受国际形势变化的影响，”齐丹巴南在新闻发布会上表示，“我呼吁不应做出响应且感到恐慌。全球其他国家也是这样。”
齐丹巴南称，政策制定者们正在密切关注卢比汇率的走势，印度央行将竭尽所能阻止卢比下跌。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 杜明霞)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。