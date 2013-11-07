调查：印度卢比料难进一步上涨 人民币将缓步升值

* 印度卢比未来12个月料在当前水准附近游走

* 选举、经常帐赤字、美联储缩减购债等因素将打压卢比

* 人民币料因中国央行放宽浮动区间而小幅走升

记者 Sumanta Dey 编译 张明钧/戴素萍

路透班加罗尔11月7日 -一项路透调查显示，未来12个月印度卢比将难有上涨空间，因存在选举、外部赤字及美国联邦储备委员会(FED/美元储)可能缩减购债等不确定性因素。

调查同时显示，分析师预期人民币将会在未来12个月缓步升值，因经济好转且预期中国央行将会放宽人民币的浮动区间。

印度卢比兑美元在8月底贬值至68.8卢比的记录新低之后，已经反弹回升略逾10%，美联储并未缩减每月850亿美元的购债计画、且印度央行紧收流动性，带动资金流入。

但在这波涨势之前，印度卢比自5月中以来一度暴跌20%，当时美国利率扬升，且担心美联储缩减购债计画，导致投资人抛售新兴市场资产。

路透本周调查20位分析师的预估中值显示，明年1月底时印度卢比兑美元料在62卢比附近交投，与周四的报价相去不远。

明年4月时印度卢比料小幅贬至62.50，2014年10月则料报在63.0卢比。

另一项调查显示，受访者目前预期美联储将于2014年3月开始缩减刺激措施，但本调查走访的分析师表示，此一举措对卢比的冲击，这次可能不会太严重。

“情况有可能是，美联储宣布缩减刺激，但给出的指引十分温和，以至于完全缓和对许多国家的负面冲击，不过印度卢比仍可能承受一些压力，”Scotiabank资深外汇策略师Sacha Tihanyi称。

调查并显示，中国人民币将续创新高，六个月后料缓慢升至6.08，明年10月将来到6.03。人民币兑美元周四报约6.0939。

这些预估略高于上月的调查，反映出在经济改善之际，对于中国央行逐步拓宽人民币交易区间的预期。

今年迄今人民币是表现最好的亚币，兑美元升值2.3%。(完)

(编译 戴素萍 审校 隋芬)

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