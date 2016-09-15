（更正）印度财政部否认政府讨论让卢比贬值的报导 卢比缩减跌幅

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
(更正：内文倒数第四段中应为....央行的确会就汇率政策征求“财政部”的意见，非“商务部”。)
路透孟买/新德里9月15日 - 印度卢比周四骤跌，此前有电视报导称商务部拟提议让卢比贬值以促进出口；不过在财政部出来否认后，卢比削减跌幅。
卢比/美元一度贬0.28%至67.0750，在央行介入阻贬后缩减跌幅。0540 GMT，卢比兑美元报66.9550，周三收盘报66.8875/8975。
财政部否认政府在讨论可能让卢比贬值。印度实行有管理的浮动汇率制，卢比的浮动汇率由央行来管理。
Newsrise引述财政部经济事务秘书Shaktikanta Das的话称，关于让卢比贬值的报导不实。
Das亦表示，卢比汇率由市场决定，没有改变卢比汇率政策的计划。
印度商务部负责制定贸易政策，而汇率政策由印度央行负责制定。但央行的确会就汇率政策征求财政部的意见。
印度商务部部长Nirmala Sitharaman也发推文称，她并未对记者表示政府正就卢比贬值进行讨论，但她没有否认商务部在研究向政府提交此类提案。
Sitharaman并不是议员，在她主管的领域之外也没有被大众认为是政策权威；她最近呼吁印度央行将利率下调两个百分点。
印度新闻机构Newsrise报导，周四卢比突然下跌，促使央行要求外汇交易商检查自己的持仓情况。(完)
(编译 张若琪/王琛；审校 王兴亚/白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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