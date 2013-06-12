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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 17:20 BJT

印度经济：政府可能推出刺激资本流入的举措--消息人士

路透新德里6月12日 - 熟悉内情的消息人士透露，印度政府可能在周三或周四宣布举措，以刺激资本流入该国，印度卢比兑美元目前徘徊在纪录低位附近。

消息人士称，印度财政部长齐丹巴南周三与主要经济顾问召开了会议，讨论卢比汇率急剧下跌的问题。卢比周二创下纪录低点。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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