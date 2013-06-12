印度经济：政府可能推出刺激资本流入的举措--消息人士

金属期市：期铜下滑，但本季度料因供应受阻而续涨
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透新德里6月12日 - 熟悉内情的消息人士透露，印度政府可能在周三或周四宣布举措，以刺激资本流入该国，印度卢比兑美元目前徘徊在纪录低位附近。
消息人士称，印度财政部长齐丹巴南周三与主要经济顾问召开了会议，讨论卢比汇率急剧下跌的问题。卢比周二创下纪录低点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。