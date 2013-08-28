印度金融市场：卢比兑美元跌破68创纪录新低，股市亦大跌

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透孟买8月28日 - 印度卢比兑美元周三跌至重要心理关口68卢比下方，创下纪录低位，盘中印度股市大跌，也加剧了外资撤离该国股市的担忧。
卢比兑美元 报68.00/68.05，此前创下68.05的纪录低位，较周二收盘价66.24/25下跌逾2.6%。
印度指标股指NSE指数 下跌2.3%。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。