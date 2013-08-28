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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 13:00 BJT

印度金融市场：卢比兑美元跌破68创纪录新低，股市亦大跌

路透孟买8月28日 - 印度卢比兑美元周三跌至重要心理关口68卢比下方，创下纪录低位，盘中印度股市大跌，也加剧了外资撤离该国股市的担忧。

卢比兑美元 报68.00/68.05，此前创下68.05的纪录低位，较周二收盘价66.24/25下跌逾2.6%。

印度指标股指NSE指数 下跌2.3%。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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