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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 25日 星期二 11:52 BJT

印度和俄罗斯签署军火协议

周一在新德里举行的峰会上，印度同意购买数十架俄罗斯军用直升机和战斗机，这凸显两国关系的韧性。印度总理辛格和俄罗斯总统普京在峰会上称赞两国间的战略伙伴关系，并在联合声明中对叙利亚危机和伊朗核计划等全球问题展现共识。路透

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